Министерство энергетики и угольной промышленности Украины официально пригласило комиссию из Европейского союза посетить страну и дать оценку ситуации с дефицитом газа в газотранспортной системе, который возник 2-3 марта. Об этом сообщила замглавы Минэнерго Наталья Бойко в эфире одного из украинских телеканалов.

"Украина официально обратилась к Европейскому союзу с просьбой, чтобы независимая комиссия приехала в Украину с целью исследования ситуации", - заявила Бойко.

Вместе с тем она отметила, что украинская сторона готова предоставить комиссии всю необходимую информацию.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в марте текущего года транзит российского газа в страны Европейского союза вырос на 30% по сравнению с началом марта 2017 года.

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