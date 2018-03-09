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Грицак: Рубан еще с 2013 года активно работал с "Украинским выбором"
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09.03.2018 16:51
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По мнению руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицак,
дистанцирование задержанного главы "Офицерского корпуса" Владимира
Рубана от организации политика Виктора Медведчука "Украинский
выбор" ни о чем не говорит. Грицак: Мы подняли очень много
интересной информации Фото: president.gov.ua "Он еще с 2013 года с
ними активно работал. То, что сейчас он дистанцируется от этой
истории – убрали в социальных сетях, на страницах в Facebook
упоминания – на самом деле это ни о чем не говорит. Мы подняли
очень много интересной информации", – заявил Грицак.Сам Рубан связь
с Медведчуком отвергает. "Он мне не родственник. Для меня нет
большего врага, чем он", – сказал задержанный на заседании
Шевченковского райсуда Киева.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях
стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в
контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области.
Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По
словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было
случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены
Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное
обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что о
наличии в мебели, которую он перевозил, оружия не знал. По словам
подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру
Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 60
дней без права выхода под залог.Грицак рассказал сегодня, что в
ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса
крупную партию средств поражения. Все оружие находится под
контролем СБУ, добавил он. По словам Грицака, Рубан
координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко
и Александром Тимофеевым (позывной Ташкент).
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