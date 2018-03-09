По мнению руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицак, дистанцирование задержанного главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана от организации политика Виктора Медведчука "Украинский выбор" ни о чем не говорит. Грицак: Мы подняли очень много интересной информации Фото: president.gov.ua "Он еще с 2013 года с ними активно работал. То, что сейчас он дистанцируется от этой истории – убрали в социальных сетях, на страницах в Facebook упоминания – на самом деле это ни о чем не говорит. Мы подняли очень много интересной информации", – заявил Грицак.Сам Рубан связь с Медведчуком отвергает. "Он мне не родственник. Для меня нет большего врага, чем он", – сказал задержанный на заседании Шевченковского райсуда Киева.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что о наличии в мебели, которую он перевозил, оружия не знал. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 60 дней без права выхода под залог.Грицак рассказал сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. По словам Грицака, Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым (позывной Ташкент). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки рубан грицак года главы рубана Теги: политика