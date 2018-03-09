С первых дней войны он ушел добровольцем на фронт, воевал под псевдонимом Баррет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .

Юрий Луговской родился и проживал в городе Червоноград. С первых дней войны ушел добровольцем на фронт, воевал под псевдонимом Баррет. Ему было 23 года.

"Один из лучших разведчиков Азова. Баррет постоянно где-то ходил со своей группой в серой зоне. Минировал, выслеживал, лежал на днях в "лежке", возвращался с трофеями. На войне с первых дней. "Донбасс", Иловайск, затем Азов. О Баррете ходили легенды даже в полку, между своих. О результатах, об операциях. В секторе его группу знали все. Я не знаю, во что верил Юра. В Рай или в Валхаллу или еще что-то. В свои 23 года. Но он уже там, там где лучше. А в аду десятки, отправленных Юрой туда, врагов. В частности, в прямом эфире рашатв. Вечная память" , - написал на своей торинци в Facebook друг погибшего Роман Синицын.

Мама Юрия, Наталья Луговская, работает психологом в реабилитационном центре воинов АТО в городе Сосновка и занимается активной волонтерской деятельностью, помогая украинским военным на востоке Украины.

О гибели сына женщина написала на своей странице в соцсети: "Моего Юрия уже нет. Погиб сегодня ночью".

Напомним, сегодня пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Максим Праута заявил, что за минувшие сутки вследствие обстрелов российско-оккупационных войск погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, несмотря на объявленное 5 марта перемирие.