Uber может продать операции региональному конкуренту Grab Стороны продолжают работать над условиями соглашения, и в результате доля Uber в Grab может оказаться менее значительной, отметил один из источников. Uber Technologies Inc. договорилась о продаже основной части операций в юго-восточной Азии своему конкуренту в этом регионе — Grab Inc., пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, информирует svodka.net. По словам источников, в рамках готовящейся сделки Uber получит примерно 30%-ную долю в Grab. Сделка может несколько ослабить давление на финансы Uber на фоне планов главного исполнительного директора Uber Дары Хосровшахи провести IPO компании в 2019 году. В 2017 году компания зафиксировала чистый убыток в $4,46 млрд при выручке $7,36 млрд. Источники отмечают, что Uber тратила ежегодно порядка $200 млн, стремясь потеснить Grab и еще одного азиатского конкурента PT Go-Jek Indonesia, который недавно привлек финансирование в размере более $1 млрд, в том числе, у KKR & Co. и Tencent Holdings Ltd. Читайте: Неожиданные конкуренты для LADA XRAY В ходе визита в Нью-Дели в прошлом месяце Д.Хосровшахи заявил, что компания продолжит бороться за долю рынка в юго-восточной Азии, несмотря на крупные убытки в этом регионе. Ранее он сообщил, что Uber инвестировала сотни миллионов долларов в регион, отметив при этом сложность конкуренции с местными компаниями. Согласно оценкам Alphabet и сингапурского госинвестфонда Temasek, объем рынка такси юго-восточной Азии к 2025 году увеличится более чем в пять раз — до $13,1 млрд по сравнению с уровнем 2015 года ($2,5 млрд). В то время как Uber испытывает сложности в отношениях с регуляторами по всему миру, Grab тесно работает с властями и лучше понимает местные привычки. Читайте: Uber начала перевозку товаров на беспилотных грузовиках Число активных клиентов Grab в регионе больше, чем у Uber, свидетельствуют данные аналитической компании App Annie. Оценки другой компании — Bain — также свидетельствуют о том, что пользователи сервисов в юго-восточной Азии предпочитают скорее Grab, чем Uber. Uber — международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги примерно в 610 городах более чем в 70 странах. На территории СНГ Uber присутствует в России (16 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Нижний Новгород и Уфу), Белоруссии (Минск), Азербайджане (Баку), Казахстане (Астана) и на Украине (Киев).



