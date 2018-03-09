Об этом он написал в Twitter.

"14 млрд ливийских финансовых средств были заморожены. И они по-прежнему заморожены. Я сожалею о дезинформации со стороны некоторых членов парламента и журналистов" , - написал министр.

Ранее франкоязычный еженедельник Le Vif, публикуемый в Брюсселе, сообщил , что в ноябре 2013 года на четырех счетах, открытых для компаний Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, находились 16,1 млрд евро.