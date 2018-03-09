|Минфин Бельгии: 10 млрд евро со счетов соратников Каддафи никуда не исчезали
|09.03.2018 17:01
|
Чиновник говорит, что деньги "по-прежнему заморожены"Министр финансов Бельгии Йохан Ван Овертвельдт назвал фейковой новостью информацию об утечке более 10 млрд евро со счетов сторонников бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Фото: politikus.ru
Об этом он написал в Twitter.
"14 млрд ливийских финансовых средств были заморожены. И они по-прежнему заморожены. Я сожалею о дезинформации со стороны некоторых членов парламента и журналистов", - написал министр.
Ранее франкоязычный еженедельник Le Vif, публикуемый в Брюсселе, сообщил, что в ноябре 2013 года на четырех счетах, открытых для компаний Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company, находились 16,1 млрд евро.
Издание со ссылкой на источники сообщало, что осенью 2017 года власти Бельгии обнаружили, что большая часть этой суммы исчезла.
Поделитесь статьей с друзьями