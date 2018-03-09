Сын бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2017 году приехал на экскурсию в Санкт-Петербург, где загадочно умер при странных обстоятельствах, передает со ссылкой на .

"Его дочь Юлия, которая сейчас находится в коме, в Солсбери, приехала к отцу только что из России (из Петербурга). В Солсбери пострадал 21 человек. Аэрозоль?" указал на закономерность в своем Telegram российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Скрипаль был найден без сознания на скамейке в Солсбери в воскресенье днем. Женщина рядом с ним была идентифицирована как Юлия Скрипаль, 33 лет. Оба остаются в реанимацию после контакта с "неизвестным веществом".

Глава Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие меры в случае, если удастся установить причастность России к отравлению российского экс-шпиона Скрипаля. Позже эксперты пришли к выводу, что для отравления использовался нервно-паралитический газ.

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