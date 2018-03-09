В пятницу, 9 марта, прошла встреча советника президента Южной Кореи по вопросам нацбезопасности с представителями правительства США.

Президент Соединенных Штатов Америки намерен лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже в мае 2018 года. Об этом сообщили в Белом доме, передает Fox News.

"Он (Трамп - ред.) принимает приглашение встретиться с Ким Чен Ыном в указанном месте и в определенное время. Мы ожидаем денуклеаризации Северной Кореи. Между тем, все санкции и максимальное давление храниться", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В пятницу, 9 марта, прошла встреча советника президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Чон Ый Иона с представителями правительства США. Он сообщил о переговорах с лидером Корейской народно-демократической республики, состоявшихся в Пхеньяне на этой неделе.

Президент Соединенных Штатов Америки также озвучил свою позицию в указанном вопросе. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

"Ким Чен Ын говорил с официальными представителями Южной Кореи о денуклеаризации, не только о замораживании (ракетно-ядерной программы - ред.). Также о недопустимости ракетных испытаний Северной Кореей в течение этого периода времени. Достигнут значительный прогресс, но санкции будут оставаться пока не будет достигнуто соглашение. Встреча планируется", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в Южной Корее заявили, что КНДР готова вести переговоры с США. Такое заявление было объявлено 25 февраля 2018 года после того, как северокорейский генерал Ким Юнхол встретился с президентом Южной Кореи Мун Джеем на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира