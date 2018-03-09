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Надежда Савченко заявила, что ее помощник, которого называют соучастником Рубана, нашел другую работу
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09.03.2018 17:07
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Олег Мезенцев, который является постоянным помощником
внефракционного нардепа Надежды Савченко, был, по версии следствия,
отобран главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном для участия
в преступлениях. Мезенцев был помощником Надежды Савченко (справа)
Фото: strana.ua Фамилия Мезенцева фигурирует в числе "радикально
антиукраински настроенных граждан", которых Рубан
якобы подыскал для совершения запланованных преступлений.На
сайте Верховной Рады Олег Мезенцев указан как помощник-консультант
Савченко, он имеет трудовой договор и работает с нардепом на
постоянной основе.Сам Рубан подтверждает, что знаком с
Мезенцевым."Мне известен Олег Мезенцев, он был помощником
Савченко", – сказал подозреваемый.Народный депутат, которая
прибыла в Шевченковский райсуд, чтобы поддержать Рубана,
предположила, что Мезенцев оказался фигурантом дела Рубана, потому
что знал подозреваемого."Олег до сих пор является моим помощником.
Он ездил ко мне в суды в российские. Я посмотрела списки, как я
понимаю, они в эти списки записали всех, кто знает Рубана. Олег
написал заявление на увольнение, так как он нашел другую
работу", – рассказала Савченко, которую
цитирует InfoResist.Она заявила, что помощник с ней
попрощался, и что она не знает, чем он занимается и где находится.8
марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно
о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел
отношение к нелегальной перевозке крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам
генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было
случайным.Сотрудники Службы безопасности Украины
(СБУ) обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение задержанному
объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Рубан заявил в суде, что о наличии в мебели, которую
он перевозил, оружия не знал. По словам
подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру
Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 60
дней без права выхода под залог.Грицак рассказал сегодня, что в
ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса
крупную партию средств поражения. Все оружие находится под
контролем СБУ, добавил он. По словам
Грицака, Рубан координировал свои действия с
лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым
(позывной Ташкент).
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