Олег Мезенцев, который является постоянным помощником внефракционного нардепа Надежды Савченко, был, по версии следствия, отобран главой "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном для участия в преступлениях. Мезенцев был помощником Надежды Савченко (справа) Фото: strana.ua Фамилия Мезенцева фигурирует в числе "радикально антиукраински настроенных граждан", которых Рубан якобы подыскал для совершения запланованных преступлений.На сайте Верховной Рады Олег Мезенцев указан как помощник-консультант Савченко, он имеет трудовой договор и работает с нардепом на постоянной основе.Сам Рубан подтверждает, что знаком с Мезенцевым."Мне известен Олег Мезенцев, он был помощником Савченко", – сказал подозреваемый.Народный депутат, которая прибыла в Шевченковский райсуд, чтобы поддержать Рубана, предположила, что Мезенцев оказался фигурантом дела Рубана, потому что знал подозреваемого."Олег до сих пор является моим помощником. Он ездил ко мне в суды в российские. Я посмотрела списки, как я понимаю, они в эти списки записали всех, кто знает Рубана. Олег написал заявление на увольнение, так как он нашел другую работу", – рассказала Савченко, которую цитирует InfoResist.Она заявила, что помощник с ней попрощался, и что она не знает, чем он занимается и где находится.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение задержанному объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что о наличии в мебели, которую он перевозил, оружия не знал. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 60 дней без права выхода под залог.Грицак рассказал сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. По словам Грицака, Рубан координировал свои действия с лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым (позывной Ташкент). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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