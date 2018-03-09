Многие вещи, которые мы наблюдаем в настоящее время, нужно рассматривать в контексте борьбы за президентский пост. Такое заявление сделал политолог Андрей Золотарев в эфире телеканала NEWSONE .

"Увлечение нашей спецслужбы конспирологией - факт давно хорошо известный. Уже пошла такая жесткая интерпретация по ряду изданий, что Рубан чуть ли не правая рука Медведчука. С таким же основанием Рубана можно привязать к Корбану и Филатову", - заявил знаток.

Вместе с тем он отметил: "Что за этим стоит? Какая политическая ходовка? Не так давно президент на пресс-конференции довольно высоко оценил роль Медведчука в освобождении пленных. Очевидно, за этим стоит довольно серьезная политическая ходовка, целью которой является ударить по этому каналу коммуникаций между Киевом и Москвой, коим является Виктор Медведчук".

По словам Золотарева, "когда берется такая знаковая фигура, через это выстраивается определенная политическая комбинация".

"В данном случае бить будут, скорее только, и по Медведчуку, и по президенту, - считает политолог. - Последствия этого только могут быть такими: во-первых, Рубан, скорее только, окажется в СИЗО. Во-вторых, пока будет разворачиваться информационная кампания. Далее остается только гадать, не привязано ли это к действительно начавшейся электоральной гонке, поскольку Украина вошла в новый политический цикл и очень многие вещи, которые мы сегодня наблюдаем, их надо рассматривать в контексте борьбы за президентский пост".

Как сообщал svodka.net ранее, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что действия руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана координировались из России .

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