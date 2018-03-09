Сегодня, 7 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Тройская унция золота на COMEX упала на 10 $ со среды. Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,320.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,324.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня НБУ опустил цену на желтый металл. Курс равен 347701.92 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 117.88 грн. Напомним, что в среду за грамм золота нужно было заплатить 1 127.88 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1390. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «РВС» — 1230.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что криптовалюты обошли золото и облигации по показателю роста привлекательности инвестиций.

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