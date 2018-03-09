Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что удастся снять напряженность в отношениях международного сообщества и КНДР. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Меркель прокомментировала новости о будущей встрече Трампа и Ким Чен Ына Фото: EPA "Проблеск надежды, я могу это сейчас так назвать", – завила канцлер.Ангела Меркель подчеркнула, что впереди еще много работы, которую надо продолжать, добавив, что "было бы прекрасно, если бы удалось снять напряженность".Глава правительства Германии также отметила солидарную международную позицию по данной проблеме, включая поддержку санкций против КНДР.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн прибыл в Вашингтон и передал Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский руководитель согласился провести такие переговоры до мая, сообщило Reuters.9 марта Дональд Трамп 9 марта сообщил в Twitter о подготовке встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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