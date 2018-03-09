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Зваблива Віра Брежнєва з голими ногами погуляла на морозі (ФОТО)
09.03.2018 17:16
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Відома співачка Віра Брежнєва днями з'явилася на церемонії нагородження премією ЖАРА у Москві, здивувавши шанувальників відвертим образом, який обрала точно не по погоді.

Так, на подію Віра обрала чорну сукню з пікантними розрізами від MONOLOGUE, доповнивши вбрання пальто від COAT by Katya Silchenko.

"Був вибір по снігу і льоду в туфлях або по червоній доріжці в валянках", - жартома підписала фото Віра.

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