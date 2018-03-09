Активисты с кулаками задерживали обидчиков Левченко

Соответствующие кадры опубликовал в своем Twitter пользователи под ником Evhen.

"Поймали титушек, которые были причастны к избиению нардепа Левченко" , - отметил он в подписи к видео.

В ролике, в частности, можно увидеть, как толпа молодых ребят крушит автомобиль, в котором находятся два человека в форме службы охраны, в результате чего машина осталась вообще без окон и с помятым каркасом. Кроме того, они пытаются не только нанести несколько ударов водителю и пассажиру, но и брызгают им в лицо из газовых баллончиков.

Спіймали тітушок, що були причетні до побиття нардепа Левченка. pic.twitter.com/PFRsNdiU09

— Evhen (@evhen_n) 9 марта 2018 г.

После к месту прибывает патрульный, а активисты обвиняют пострадавших в работе на преступников. В конце видно, что в багажнике авто лежат биты.

Напомним, что утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко . Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу.