|"Свободовцы" поймали и жестоко отомстили "титушкам", которые избили Левченко, - ВИДЕО
|09.03.2018 17:17
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Активисты с кулаками задерживали обидчиков ЛевченкоВ сети появилось видео, как активисты националистического толка, которые одновременно являются сторонниками нардепа Юрия Левченко, силой задержали молодых людей, которые, по их словам, напали на политика и жестоко того избили.
Фото: скриншот
Соответствующие кадры опубликовал в своем Twitter пользователи под ником Evhen.
"Поймали титушек, которые были причастны к избиению нардепа Левченко", - отметил он в подписи к видео.
В ролике, в частности, можно увидеть, как толпа молодых ребят крушит автомобиль, в котором находятся два человека в форме службы охраны, в результате чего машина осталась вообще без окон и с помятым каркасом. Кроме того, они пытаются не только нанести несколько ударов водителю и пассажиру, но и брызгают им в лицо из газовых баллончиков.
Спіймали тітушок, що були причетні до побиття нардепа Левченка. pic.twitter.com/PFRsNdiU09— Evhen (@evhen_n) 9 марта 2018 г.
После к месту прибывает патрульный, а активисты обвиняют пострадавших в работе на преступников. В конце видно, что в багажнике авто лежат биты.
Напомним, что утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко. Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу.
Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло столкновение.