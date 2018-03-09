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"Свободовцы" поймали и жестоко отомстили "титушкам", которые избили Левченко, - ВИДЕО
09.03.2018 17:17
"Свободовцы" поймали и жестоко отомстили "титушкам", которые избили Левченко, - ВИДЕО
Активисты с кулаками задерживали обидчиков Левченко
В сети появилось видео, как активисты националистического толка, которые одновременно являются сторонниками нардепа Юрия Левченко, силой задержали молодых людей, которые, по их словам, напали на политика и жестоко того избили.
"Свободовцы" поймали и жестоко отомстили "титушкам", которые избили Левченко, - ВИДЕО Фото: скриншот

Соответствующие кадры опубликовал в своем Twitter пользователи под ником Evhen.

"Поймали титушек, которые были причастны к избиению нардепа Левченко", - отметил он в подписи к видео.

В ролике, в частности, можно увидеть, как толпа молодых ребят крушит автомобиль, в котором находятся два человека в форме службы охраны, в результате чего машина осталась вообще без окон и с помятым каркасом. Кроме того, они пытаются не только нанести несколько ударов водителю и пассажиру, но и брызгают им в лицо из газовых баллончиков.

 

Спіймали тітушок, що були причетні до побиття нардепа Левченка. pic.twitter.com/PFRsNdiU09

— Evhen (@evhen_n) 9 марта 2018 г.

После к месту прибывает патрульный, а активисты обвиняют пострадавших в работе на преступников. В конце видно, что в багажнике авто лежат биты.

Напомним, что утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия ЛевченкоКроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу.

Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло столкновение.

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