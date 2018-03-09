Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

Около сотни военнослужащих направлены в Солсбери для оказания помощи в расследовании дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, информирует svodka.net.

По данным Би-би-си, в числе откомандированных военных — служащие Королевской морской пехоты Великобритании и другие специалисты, прошедшие обучение по программе химзащиты.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Дэниел Сэндфорд, речь идет об экспертах в области химического, биологического и радиологического оружия.

4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре Солсбери.

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Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом. Сейчас Скрипаль и его дочь находятся в больнице в критическом состоянии.

Как сообщил в интервью Би-би-си Иэн Блэр, возглавлявший лондонскую полицию в период, когда был убит Александр Литвиненко, по одной из версий, Скрипаль мог быть отравлен у себя дома.

«Конечно, сейчас ведутся попытки установить, каким образом произошло отравление. Тут есть некоторые указания. Офицер полиции, который, к сожалению, пострадал, находился в доме, но в то же время там был врач, который осматривал пациентов на открытом воздухе и который вообще не пострадал. Здесь могут быть кое-какие улики», — сказал Блэр в интервью радиопрограмме Today.

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Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии наглым и дерзким шагом.

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