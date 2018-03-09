Погода, Новости, загрузка...
"Это сложная пьеса для самарского зрителя". Ефремов объяснил, почему выматерился со сцены
09.03.2018 17:23
Российский актер Михаил Ефремов попытался объяснить, что способствовало брани с его стороны на сцене театра в Самаре. Ефремов: Больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду Фото: kino-teatr.ru Об этом он рассказал РБК."Это сложная пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду", — заявил актер.Ефремов, выступая 7 марта в Самаре, вышел на сцену пьяным и нецензурными выражениями и послал публику.В ноябре 2015 года Ефремов рассказал изданию "ГОРДОН" о пародиях на украинских политиков Юлию Тимошенко и Виталия Кличко, о том, почему отказался от встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и по какой причине боится идти в политику, о деньгах, которые зарабатывает в Украине, и о том, как отреагировал, когда узнал, что его внесли в "белый список" артистов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить