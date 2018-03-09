|
"Это сложная пьеса для самарского зрителя". Ефремов объяснил, почему выматерился со сцены
|
09.03.2018 17:23
|
Российский актер Михаил Ефремов попытался объяснить, что
способствовало брани с его стороны на сцене театра в Самаре.
Ефремов: Больше никаких комментариев по этому поводу давать не
буду Фото: kino-teatr.ru Об этом он рассказал РБК."Это сложная
пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев по этому
поводу давать не буду", — заявил актер.Ефремов, выступая 7
марта в Самаре, вышел на сцену пьяным и нецензурными выражениями и
послал публику.В ноябре 2015 года Ефремов рассказал изданию
"ГОРДОН" о пародиях на украинских политиков Юлию Тимошенко и
Виталия Кличко, о том, почему отказался от встречи с президентом РФ
Владимиром Путиным и по какой причине боится идти в политику, о
деньгах, которые зарабатывает в Украине, и о том, как отреагировал,
когда узнал, что его внесли в "белый список" артистов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира