Посмотрела прямую трансляцию по делу Рубана.

Обнародовали аудио и видео записи коммуникации Рубана с боевиками и сепаратистами. А также непосредственно зафиксирован весь процесс погрузки и перевозки оружия, вплоть до момента задержания Рубана. То есть там ноль сомнений, что Рубану оружие подкинули и его подставили.

Судя по всему, вели его очень давно и долго. По словам Грицака, всё это оружие планировалось использоваться в массовых террористических актах, в то

Что самое интересное: Грицак чётко проговорил, что связь Рубана с Украинским выбором (Медведчук) доказана и с 2013 года они очень плотно сотрудничают. Ну что сказать, это очень, очень серьёзно и очень, очень интересно. Наконец-то пошли от мелкашек до среднячков, не боясь затрагивать даже глыбы. Это радует —

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