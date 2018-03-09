По словам Рубана, операция была спланирована офицером спецназа с позывным "Кедр"

Рубан в суде рассказал, что его подставили.

"Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть объяснение" , - заявил он.

По словам Рубана, вчерашняя операция была спланирована офицером с позывным "Кедр", а он был у этого офицера водителем. Его задача была якобы "перевезти один товар на ту сторону и оттуда забрать мебель" .

"Я подъехал в оговоренное время. Ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал за ним несколько метров, потом нас окружили" , - рассказал Рубан.

По его словам, место, где его задержали расположено между украинским блокпостами.

"И со стороны Донецка нужно пройти украинский блокпост, и со стороны Бахмута нужно пройти блокпост. Там не пропускают просто так, там стоят офицеры и солдаты с автоматами" , - сказал Рубан.

В частности его жена Руслана Рубан во время заседания суда рассказала, что в их дома силовики пришли с обыском утром 8 марта и проводили его до вечера.

"Изъяли рукописные бумаги, некоторую технику" , - отметила она.

Напомним, что Владимира Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "Майорск" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.

Согласно подозрению, предъявленной Рубаном, он готовил покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

Согласно документу, у Рубана "не позднее 14 ноября 2017 года" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убиты.

В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что что во время задержания на КПВВ был там водитель и должен был только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.

"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб", - заявил руководитель "Офицерского корпуса".