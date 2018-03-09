Сегодня, 7 марта, в Ивано-Франковске произошло неординарное событие, пишет со ссылкой на .

Об этом сообщила директор КП «Центр развития и рекреации» Руслана Василюк.

По ее словам пара воспользовалась услугой “Брак за сутки”.

“Городская ратуша стала свидетелем еще одного неординарного события. Сегодня в проекте «Брак за сутки», оператором которого является КП «Центр развития города и рекреации», расписалась пожилая пара. Жениху – 97 лет, невесте – 64. Желаем крепкого здоровья и любви”, – комментирует Василюк.

«97?! Это мегакруто!», – отмечают у нее под постом пользователи социальной сети Facebook.

Отметим, исполком Ивано-Франковского городского совета утвердил перечень и стоимость платных услуг на организацию проведения государственной регистрации «Брака за сутки» в феврале прошлого года. Так, организация проведения государственной регистрации брака в будние дни с 9 до 18 часов обойдется в 2 000 гривен.

С 18 до 21 часов уже дороже – 2 600 гривен. (В стоимость услуги входит госпошлина 0,85 грн. И обряд государственной регистрации брака государственным регистратором за пределами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния – 766,00 грн.)

Организация проведения государственной регистрации в выходные и праздничные дни с 9 до 18 часов будет стоить 2600 гривен. С 18 до 21 часов уже 3 000 гривен. (В стоимость услуги входит госпошлина – 0,85 грн. и обряд государственной регистрации брака в выходные и праздничные дни государственным регистратором за пределами отдела государственной регистрации актов гражданского состояния – 1149,00 грн.)

Для участников АТО, которые хотят воспользоваться услугой плата будет меньшей – 766,85 грн.

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