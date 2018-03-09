В пятницу, 9 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил, что собирается подписать приказ о разработке программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка на десять лет. Соответствующее заявление он сделал во время торжеств по случаю вручения премии имени Тараса Шевченко, которые транслировал телеканал NEWSONE.

"В ближайшее время я подпишу приказ о разработке 10-летней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди - десятилетие украинского языка в Украине, в течение которых положительные изменения должны стать необратимыми - подчеркиваю, необратимыми", - сказал он.

Также Порошенко пояснил свое решение и указал, что уделять украинскому языку только один год - мало.

"Ко мне в последнее время много раз обращались с предложением объявить 2019 годом украинского языка ... Скажу прямо, я не хочу этого делать. Потому что года - мало. А что в следующем году? Об украинском языке мы забудем?", - сказал он.

Кроме того, президент добавил, что к украинскому языку нужно "прийти и им овладеть" должен каждый гражданин Украины.

Как сообщал svodka.net ранее, возможности касательно языка обучения в частных школах в языковой статье проекта закона "Об общем среднем образовании" прописаны согласно рекомендации Венецианской комиссии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира