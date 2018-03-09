Такой уровень может показаться странным для страны, участвующей в двух войнах и находящейся в сложных условиях санкций

Бразилия и Россия, занимающие между развивающихся экономик третье и четвертое место, имеют много общего, помимо своих размеров. У каждой из них ВВП на душу населения составляет около 10 тысяч долларов в год, что зависит (в большей мере, чем хотелось бы) от природных богатств. После падения цен на сырьевые товары в 2014 году их экономики сократились, и курс национальных валют упал. Их центральные банки всячески пытаются снизить последовавшую инфляцию, опустив ее до уровня ниже 3%. Это позволило обеим странам сократить процентные ставки, что способствует незначительному оживлению экономики.



Но по своему финансовому состоянию эти страны отличаются. 18 февраля международное рейтинговое агентство «Фитч» (Fitch) снизило кредитный рейтинг Бразилии, в результате чего суверенные облигации этой страны стали «мусорными» (то есть еще менее надежными). Что же касается России, то спустя несколько дней агентство «Стандард энд Пурс» (S&P Global) повысило ее кредитный рейтинг. Это уже второе международное агентство, которое повысило рейтинг российских суверенных долговых обязательств до «инвестиционного» уровня.



Такой уровень может показаться странным для страны, участвующей в двух войнах и находящейся в сложных условиях санкций. Но повышение кредитного рейтинга России объяснить довольно легко. Хотя к решению геополитических вопросов Россия подходит легкомысленно, ее подход к макроэкономике очень консервативен. Более того, экономический консерватизм России во многом продиктован ее геополитическим авантюризмом.



«Вся экономическая политика России, начиная с президента, сосредоточена на сдерживании инфляции, обеспечении стабильности бюджета и росте резервов», — говорит Олег Кузьмин из инвестиционного банка «Ренессанс Капитал». Это исключительно «оборонительная стратегия», утверждает Тимоти Эш (Timothy Ash) из управляющей компании «Блюбэй Ассет Мэнеджмент» (Bluebay Asset Management), призванной помочь России пережить будущие санкции и выстроить оборонительную стратегию в отношении Запада.



Когда в 2014 году упали цены на нефть, российское правительство осознало необходимость затянуть пояса. После непродолжительной борьбы власти отпустили рубль, допустив падение его курса. Правительство снизило спрос за счет повышения процентных ставок и сокращения государственных расходов. С 2013 по 2016 год ВВП на душу населения в долларовом эквиваленте снизился более чем на 40%. Как считает Олег Кузьмин, по реалистичности и оперативности реакция России на кризис была наилучшей из всех развивающихся рынков в этом десятилетии.



недостаток государственного бюджета сегодня составляет только 1,5% ВВП. А чистый государственный долг — лишь 8,4% ВВП. И такой консервативный подход может сохраниться. В соответствии с введенным недавно бюджетным правилом, базовой ценой на нефть в России будет считаться цена 40 долларов за баррель, хотя цена на нефть марки Urals сегодня превышает 64 доллара.



В Бразилии также действует строгое фискальное правило, обязывающее власти заморозить федеральные расходы в реальном выражении на 20 лет. Но правительству страны пока еще не удалось привести в соответствие с этим ограничением свои прочие обязательства. Попытка отсрочить повышение заработной платы для государственных служащих была заблокирована Верховным судом. Кроме того, в переговорах с Конгрессом была приведена в более обтекаемую форму фундаментальная пенсионная реформа, однако затем и эту реформу законодатели поддержать отказались



Бразилия переживает фискальную «трагедию общин, общедоступных ресурсов». Бразильские законодатели, соперничающие друг с другом, стремятся увеличить бюджетные расходы, требуя от государства слишком многого, поскольку знают, что, если этого не сделают они, это сделают их соперники. Что же касается Владимира Путина, президента России и главного лица, определяющего политику страны, у него в сфере решения финансово-бюджетных вопросов соперников практически нет. Поэтому он и заинтересован в том, чтобы сохранить и «законсервировать» эту сферу.



Оборонительная политика России в финансовой сфере благоприятно влияет на ее кредитный рейтинг, но может привести к нежелательному побочному эффекту — подавлению роста. По мнению Тимоти Эша, более уравновешенная и гибкая фискальная и денежно-кредитная политика позволила бы экономике страны развернуться. «Какой смысл иметь хорошие финансовые показатели, если ваша экономика не растет?»



И нежелание Владимира Путина уступить контроль в этой сфере может затормозить реформы, в которых нуждается Россия. Для развития (экономики) власти должны дать возможность новым участникам финансового рынка, в том числе иностранцам, преуспевать за счет инкумбентов — уже существующих участников рынка. Вместо этого предприниматели хорошо понимают, что сами они процветают лишь по воле и усмотрению режима. «Есть ли у вас в России что-нибудь, что действительно принадлежит вам?» — спрашивает Томас Эш. В Бразилии правоустанавливающие документы — крайне надежный и постоянный инструмент. В России же права собственности защищены недостаточно.

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