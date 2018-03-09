Поведение одиозного президента неприемлемо, по мнению верховного комиссара ООН по правам человека

Организации Объединенных Наций допустили, что одиозному президенту Филиппин Родриго Дутерте необходима психиатрическая экспертиза.

Об этом заявил главный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн на фоне обвинений филиппинского лидера в причастности спецдокладчика организации по правам коренных народов Виктории Таули-Корпус к «терроризму», передает AFP. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

«Он должен пройти какую-то психиатрическую экспертизу. Такое поведение неприемлемо», — отметил аль Хуссейн.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна может выйти из состава ООН.

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Кроме того, он назвал генерального секретаря организации Пан Ги Муна «дураком».

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