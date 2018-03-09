СБУ показала перевозку Рубаном оружия и момент его задержания. Видео
09.03.2018 17:31
Служба безопасности Украины опубликовала на канале в YouTube
нарезку видео, на которых видно, как глава "Офицерского корпуса"
Владимир Рубан перевозит оружие. Сначала показано, как он
пересаживается из автомобиля в микроавтобус на
контрольно-пропускном пункте "Майорское". После этого Рубан едет к
боевикам, они загружают в микроавтобус оружие. Дальше глава
"Офицерского корпуса" возвращается на КПВВ "Майорское", где его
задерживают. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Рубана задержали 8 марта Фото: ssu.gov.ua 8 марта из
публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы
"Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в
Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение
к нелегальной перевозке крупной партии оружия на
подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия
Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники
СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение
объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с
оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст.
258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан
планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной
Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на
жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова,
экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра
Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в
мебели, которую он перевозил. По словам
подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру
Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал его на 60
дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий Грицак рассказал
сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с
оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все
оружие находится под контролем СБУ, добавил он. По словам
Грицака, Рубан координировал свои действия с
лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым
(позывной Ташкент).видео Видео:
Служба безпеки України / YouTube