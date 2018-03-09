Жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты

"Благодаря принятым СБУ мерам удалось предотвратить масштабные теракты в Украине, которые могли привести к большим человеческим жертвам" , - заявил глава СБУ на брифинге в пятницу, передает "Украинская правда" .

Он сообщил, что 8 марта по результатам длительной спецоперации в районе КППВВ "Майорск" возле Горловки Донецкой области СБУ задержала Владимира Рубана, который "организовал незаконную перевозку с временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области на автомобиле "Мерседес Бенс Спринтер" большой партии огнестрельного оружия, боеприпасов и других средств поражения".

"Хочу обратить внимание, что нами в коробках, где были сложены гранаты обнаружено упаковочный лист от 11.06.16 воинской части 08819. По нашим данным, это часть 1 армейского корпуса "ДНР" , - добавил Грицак.

Он также сообщил, что в ноябре 2017 года Рубан организовал незаконную перевозку средств поражения территории ОРДО к подконтрольной Украине территории.

Было продемонстрировано аудиозапись, где якобы после первого ввоза в ноябре с территории ОРДО в Украину средств поражения Рубан сам перечисляет эти средства поражения.

"В ходе осуществления досудебного расследования, включая проведение негласных поисково-следственных действий, добыто веские доказательства и достаточные доказательства, свидетельствующие о том, что Рубан, действуя по предварительному сговору с руководителями террористических организаций так называемой "ДНР" Захарченко А.В. и Тимофеевым О.Ю., а также другими лицами спланировали и совершили конкретные действия, направленные на подготовку и совершение серии терактов в центральной части города Киева с применением вышеуказанного оружия и взрывных устройств" , - сказал Грицак.

"У нас есть много неоспоримых доказательств, которые будут в дальнейшем использованы в ходе судебных заседаний. Эти доказательства нами будут сыграны тогда, когда мы будем объявлять о подозрении очередным нашим фигурантам. К тому времени я их назвать не могу, но они будут" , - заявил Грицак.

На вопрос, какой могла быть цель терактов, в подготовке которых подозревают Рубана, Грицак заявил: "Чтобы дестабилизировать ситуацию, показать, что Украина - территория сплошного хаоса, здесь есть гражданская война" .

"Это дало основания для обвинений со стороны РФ Украина в этом... Чтобы были аргументы, чтобы наши европейские и другие партнеры отвернулись от Украины" , - отметил он.

Также Грицак показал журналистам "пресс-релиз, в котором говорится о связи Рубана с "Украинским выбором" (Виктора Медведчука - ред.).

"Еще с 2013 года он с ними активно работал, а сейчас активно дистанцируется от этой истории: удалили в соцсетях, на своих страницах в Facebook упоминание ... Мы подняли очень много интересной информации" , - заявил Грицак.

При этом, на вопрос " Причастен ли сам Медведчук к этому?" Грицак заявил: "Можно я не буду сейчас это комментировать?".

Грицак также добавил, что Рубан - "только исполнительный механизм в чужих руках" .

Продемонстрированное во время брифинга видео, на котором видеосъемка велась скрытой камерой в микроавтобусе, где ехал Рубан, Грицак объяснил так: "Велись негласные следственно-розыскные действия, которые проводятся при соответствующих санкциях". СБУ смогла сделать то, что она смогла сделать - чтобы задокументировать поездку, загрузку боеприпасов и роль конкретных лиц" , - добавил глава СБУ.

Напомним, что Владимира Рубана задержали утром 8 марта на пункте пропуска "Майорск" на линии разграничения. Во время проверки мебели, которые руководитель "Офицерского корпуса" вывозил из оккупированной части Донбасса, нашли минометы, автоматы Калашникова, подрывники и другое оружие. Провозилося все это под видом имущества семьи переселенцев.

Согласно подозрению, предъявленной Рубаном, он готовил покушение на президента Петра Порошенко , руководителей силовых структур и других государственных деятелей.

Согласно документу, у Рубана "не позднее 14 ноября 2017 года" возник план осуществить в Киеве теракт с целью запугивания населения и спровоцировать военный конфликт на территории всей Украины.

В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были подорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.

Читайте также: Владимир Рубан. История одной консервы. Основные факты о задержанном переговорщике

Кроме того, Рубан планировал устроить захват здания парламента в ночное время, а также организовать вооруженные нападения на дома, в которых живут Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов. Все они должны были убиты.

В то же время, сам Владимир Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что что во время задержания на КПВВ был там водитель и должен был только перевезти товар из неподконтрольной территории Донбасса.

"Все были в сговоре .... это организованная операция двух служб", - заявил руководитель "Офицерского корпуса".