- Матрёшек мы уже дарили, - возразил Иван, - Годов так пять назад.

- Так поди не помнят уже, - обрадовался Леший, - Можно дарить снова.

- Жить надоело? - усмехнулся Кощей, - Такое они не забывают. Я лично рисковать не хочу, хотя и бессмертный.

Леший задумчиво кивнул, вынул трубку и забил её сушёной болотной тиной.

- Может для кухни чего-нибудь? - предложил Илья Муромец.

- Три года назад дарили, - Иван потёр лоб, - Мне Василиса тогда деревянной ложкой хорошо дала понять, что праздник не кухонный, а женский. И дар должен быть для женщины.

- А как насчёт кольца? - Леший выпустил густой зелёный дым, - Украшения всегда в веселье.

- Банально, - поморщился Кощей, - И, опять же, могут неправильно истолковать намерения. Некоторым из нас уже всё равно, а я вот к браку не готов.

Илья Муромец с Лешим с ехидной улыбкой посмотрели на Ивана. Тот пожал плечами.

- Все там будем, - пошутил он, - Но кольцо - это и правда банально.

Остальные согласно кивнули и задумались.

- Беда, - нарушил тишину Кощей и повернулся к Лешему, - Отсыпь табачку, что ли. Ванька, а ты Тёще своей в этом году какой дар приготовил?

- Путёвку в санаторий, - усмехнулся Иван, - На целый месяц.

- Ого! - Кощей закашлялся от удивления, - Ты чего это такой добрый к ней вдруг? Василиса запилила, поди? Что за санаторий-то хотя?

- “Сказочное небо”.

Кощей с Лешим согнулись от хохота.

- А что такое-то? - недоумённо поинтересовался Илья Муромец, - Красивое название же, что смешного?

- Это больница для душевнобольных, - пояснил Кощей, вытирая выступившие слёзы, - Прибьёт она тебя, Ванька, когда вернётся.

- Переживу, - улыбнулся Иван, - хотя пару деньков без неё проживу, а оно, скажу я вам, того стоит.

Кощей набил трубку табаком Лешего, раскурил и откинулся на спинку кресла.

- Посмеялись и хорошо, - заговорил он, - Но вопрос так и не решён. Что дарить-то будем?

- Может деньгами? - предложил Леший, - Сами купят, что им нужно.

Илья с Кощеем синхронно замотали головами.

- Денег у них и так хватает, - ответил Иван, - Они в любой день могут купить себе то, что им нужно. Твоя задача показать, что этот дар ты не в последний момент на базаре купил, а хорошенько подумал и выбрал самое лучшее для самой лучшей. Деньги можно другу подарить, если они ему нужны, но никак не любимой женщине.

- Ишь ты, - усмехнулся Кощей, - Это ты после деревянной ложки такой умный стал?

Иван засмеялся и кивнул.

- Мозги лучше работать начинают, это точно, - сказал он, - Во всяком случае сразу понимаешь, что нельзя дарить то, что могут использовать для нанесения физических травм.

- хотя себе ложкой по лбу бей, - вздохнул Илья, - Может и правда лучше заработают, да придумаем что. Сколько сидим уже?

- Часа три, - Леший посмотрел на Солнце, - А может это, клюквенной по сто грамм, чтобы лучше думалось?

- Только по сто? - уточнил Илья.

Леший вынул из-под стола бутылку и грустно улыбнулся.

- Больше и не выйдет, последняя осталась, - он разлил настойку по стаканам, - За что будем пить?

- Ещё спрашивает, - фыркнул Кощей, - Мы по какой причине тут собрались, забыл? Вот за неё и выпьем. Точнее, за них.

Все согласно кивнули, чокнулись и выпили.

- Хорошо, - Илья стукнул стаканом о стол, - Пусть мало, но сработало. Слушайте, что придумал: подарим им по огромному букету цветов.

- Мало одних цветов, - возразил Кощей, - Да и куда громадный букет ставить-то? В бочку?

- Вот это и будет дар, - радостно заявил Илья Муромец, - Большая красивая ваза для цветов.

Остальные подумали и решили, что идея вполне себе хороша. На том порешили и парами разошлись в разные стороны.

- Илюша, вазу не покупай, - учил Иван, - На базаре в одной лавке платья продают - словно из радуги, честное слово! Ни у кого таких нет.

- И что? На вазы же договорились, - удивился Илья.

- Вот и пусть эти покупают вазы. А мы платья подарим. А на фоне их подарка наши ещё лучше смотреться будут. И оригинальнее. Понял?

- Ну ты голова, Ваня! Здорово придумал!

Кощей вместе с Лешим шагали по тропинке через лес.

- Пусть они покупают свои вазы, - смеялся Кощей, - Место знаю одно, там такие платья продают - красота неописуемая!

- Это ты хорошо придумал, - закивал Леший, - А в сравнении с их вазами, наш дар ещё чудеснее будет!

Довольные собой, все шли по домам, радуясь своей сообразительности и прекрасным радужным платьям.

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