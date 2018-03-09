Народный депутат Украины Василий Нимченко назвал дезинформацией связь "Украинского выбора" и Владимира Рубана, пишет NEWSONE .

"Мне очень удивительно, что до сегодняшнего дня мы слышим, что задержали генерала. С 2014 года Гарбузюк (его фамилия Гарбузюк) - он не генерал. Он стал фейковым генералом. Вы спросите, как ему вручали "самый сильный переговорщик года" - это просто позорит честь украинского офицера, но на это никто не обращает внимания", - заявил парламентарий.

Вместе с тем он подчеркнул: "Поверьте, "синдром Кремля" здесь будет точно. Его будут связывать с "Украинским выбором", его будут связывать с Виктором Медведчуком - там ничего нет, я больше чем уверен, что пошла дезинформация, донесенная руководству СБУ. И это не первый раз. Там политические оппоненты, которые есть - они работают над дискредитацией деятельности миротворческой, которую ведут "Украинский выбор" и Медведчук. И сейчас намечается очередное мероприятие - дай Бог, дети вернутся к своим матерям. А что касается фигуры Рубана - ищите корни его деятельности в Днепропетровске".

Кроме того народный избранник напомнил, что в свое время Рубан претендовал на пост мэра Киева.

Как сообщал svodka.net ранее, политолог Андрей Золотарев объяснил причины задержания руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана .

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