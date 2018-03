Комиссия по международной торговле США согласилась с Минторгом о демпинговых поставках катанки из Украины и ЮАР Комиссия по международной торговле США (USITC) вынесла финальное определение о поставках катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины и ЮАР ниже рыночных (справедливых) цен и нанесении ущерба американской промышленности. Как сообщается в информации комиссии, данное определение принято 1 марта текущего года и опубликовано в Federal Register 7 марта. При этом уточняется, что определение сделано на основании соответствующего расследования и выводов Министерства торговли США (The Department of Commerce). После данного определения комиссии USITC Минторг США должен ввести окончательные антидемпинговые пошлины. Как сообщалось, 9 января 2018 года Минторг США распространил информацию об определении окончательных антидемпинговых пошлин при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины на уровне ранее рассчитанных предварительных антидемпинговых пошлин в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" и Енакиевского метзавода (ЕМЗ, входит в компанию "Метинвест") в размере 44,03%, в отношении других украинских производителей - 34,98%. Окончательные пошлины для компаний Южно-Африканской Республики также были определены на уровне предварительных пошлин. Так, для ArcelorMittal South Africa, Scaw South Africa (также известная как Scaw Metals Group) и Consolidated Wire Industries (ЮАР) они составят 142,26%, других южноафриканских компаний - 135,46%. Согласно документу, в 2016 году экспорт такой продукции из Украины в США по сравнению с 2015 годом вырос в натуральном выражении более чем вдвое – до 146,47 тыс. тонн, а в денежном – на 70,9%, до $55,02 млн. Поставки из ЮАР, наоборот, упали в тоннах более чем вдвое – до 20 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте – в 2,4 раза, до $7,05 млн. Минторг США 25 октября 2017 года анонсировал об определении предварительных антидемпинговых пошлин при поставках катанки в отношении компаний из 7 стран - из Италии, Южной Кореи, Южной Африки, Испании, Турции, Украины и Великобритании. Предварительные пошлины в отношении продукции "ArcelorMittal Кривой Рог" и ЕМЗ ("Метинвест") составили 44,03%, других украинских производителей - 34,98%. В официальном сообщении пояснялось, что такие пошлины в отношении АМКР и ЕМЗ основаны на "неблагоприятных фактах их (компаний - ИФ) неспособности полного сотрудничества в расследовании". В то же время следствие в отношении Duferco S.A. было предварительно прекращено из-за отсутствия фактов продажи товаров в период расследования. В официальном сообщении разъяснялось, что Минторг США продолжит расследование и намерено определить окончательные пошлины, если будет окончательно подтвержден факт демпинга. Если с выводами Минторга согласится Комиссия по международной торговле США (USITC), тогда будет принято решение об окончательных пошлинах Минторгом США. Кроме того, сообщалось, что в процессе расследования принимают участие Комиссия США по международной торговле (The United States International Trade Commission, USITC), которая устанавливает наличие ущерба, и Министерство торговли США, которое устанавливает факт демпинга. При условии установления факта ущерба или угрозы нанесения ущерба национальному производителю расследование продолжается до вынесения окончательных выводов Комиссией. Под расследование попал товар по следующим позициям товарной номенклатуры США: 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.6000, 7213.99.0030, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6030 и 7227.90.6035. Кроме того, могли быть добавлены товары по кодам 7213.99.0090 и 7227.90.6090. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



