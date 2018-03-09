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Неочікувано: екс-"холостяк" Іраклі Макацарія планує одружитись (ФОТО)
09.03.2018 17:37
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Колишній "Холостяк" ошелешив шанувальниць звісткою про те, що зовсім скоро позбудеться свого статусу і одружиться. ВТім, всі новини про обраницю та торжество стануть відомі пізніше - вже цієї суботи на каналі СТБ вийде другий випуск гумористичного шоу "Вечір з Наталією Гаріповою", гостем якої стане Іраклі.

"Не можна довго бути холостяком. Бажаю всім зустріти свою людину і створити сім'ю", - заінтригував Іраклі.

Нагадаємо, на проекті "Холостяк" Макацарія не вдалося побудувати відносин з переможницею - моделлю з Дніпра Оленою Лесик. Роман пари не протривав і року.

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