Певица Loboda планирует взять тайм-аут в концертной деятельности до
осени. Loboda некоторое время не будет давать концертов Фото:
lobodaofficial / Instagram , строящая карьеру в РФ, планирует взять
тайм-аут в концертной деятельности до осени. План концертов
исполнительницы опубликован на ее официальном сайте.Ближайшие
концерты исполнительницы намечены на 25–26 октября в Москве, в
"Крокус Сити Холле".Издание Super сообщило, что
Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9
апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец
ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в
2014 году. Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери,
Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука
– Фрица Фиделя.
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