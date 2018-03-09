Певица Loboda планирует взять тайм-аут в концертной деятельности до осени. Loboda некоторое время не будет давать концертов Фото: lobodaofficial / Instagram , строящая карьеру в РФ, планирует взять тайм-аут в концертной деятельности до осени. План концертов исполнительницы опубликован на ее официальном сайте.Ближайшие концерты исполнительницы намечены на 25–26 октября в Москве, в "Крокус Сити Холле".Издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери, Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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