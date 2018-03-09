Помощь монгольского народа превысила поставки по ленд-лизу

Мало кто знает, что первой страной, официально объявившей о поддержке Советского Союза после начала Великой Отечественной войны, стала Монголия. Заседание президиума народного Хурала и ЦК Монгольской народно-революционной партии состоялось в первый день войны, 22 июня 1941 года. Единогласно решено: оказать всестороннюю помощь советскому народу в борьбе с фашизмом.

Монголия помогала Советскому Союзу, в первую очередь, товарными поставками. Очень важной помощью была передача СССР 500 000 монгольских лошадей – сильных, выносливых, неприхотливых животных. Да, Вторая мировая война была войной моторов, но всеми воюющими сторонами очень активно использовались лошади – и в кавалерии, и особенно в качестве тягловой силы. Лошади на уровне взводов и рот нередко были единственным средством для передислокации артиллерии, боеприпасов и других войск – грузовиков не хватало!

На средства, собранные гражданами Монголии, была построена целая танковая колонна! При этом все танки получили собственные имена: «Большой хурал», «От Совета министров МНР», «Сухэ Батор», «Маршал Чойбалсан», «Хатан-Батор Максаржав», «Монгольский чекист», «Монгольский арат», «От интеллигенции МНР» и так далее. Дальше – больше! Монголы передали во Внешторгбанк СССР более 2,5 млн рублей и свыше 300 кг золота. На эти средства была построена авиационная эскадрилья «Монгольский Арат».

«Премьер-министру МНР маршалу Чойбалсану. От имени Советского правительства и своего лично выражаю сердечную благодарность Вам и в Вашем лице правительству и народу Монгольской Народной Республики, собравшим два миллиона тугриков на строительство эскадрильи боевых самолетов «Монгольский арат» для Красной Армии, ведущей героическую борьбу с гитлеровскими захватчиками. Желание трудящихся МНР о постройке эскадрильи боевых самолетов «Монгольский арат» будет исполнено», - Иосиф Сталин, телеграмма от 18 августа 1943.



Советские танкисты в монгольских полушубках

Монголия для СССР была практически единственным поставщиком овчины, из которой шили офицерские полушубки. В то время, как фашисты замерзали под Москвой и Сталинградом в своём полушерстяном «фельдграу», советские солдаты и офицеры уютно себя чувствовали в овчинных полушубках из Монголии. Огромными объемами в СССР поставлялась и монгольская шерсть, из которой изготавливали шинели для солдат. Эшелон за эшелоном шли в СССР поставки продовольствия. По оценкам специалистов, Монголия поставила в СССР больше шерсти и мяса, чем США по ленд-лизу! Вот список того, что было отправлено в одном из эшелонов из Монголии в СССР в ноябре 1942 года:

«Полушубки — 30 115 шт.; валенки — 30 500 пар; меховые варежки — 31 257 пар; меховые жилеты — 31 090 шт.; солдатские ремни — 33 300 шт.; шерстяные фуфайки — 2 290 шт.; меховые одеяла — 2 011 шт.; ягодное варенье — 12 954 кг; туши джейранов — 26 758 шт.; мясо — 316 000 кг; индивидуальные посылки — 22 176 шт.; колбаса — 84 800 кг; масло — 92 000 кг». – из книги «Эскадрилья Монгольский Арат», М., 1971.

А ведь таких эшелонов были десятки! Монголы столь рьяно собирали посылки для солдат Красной Армии, что в 1944 году в ряде регионов страны случались факты голода – всё продовольствие отправили в СССР.

Монголы искренне поддерживали Советский Союз не только товарными поставками. В Красной Армии сражалось несколько тысяч добровольцев из Монголии. Используя свои навыки охотников или наездников, они становились снайперами, разведчиками или воевали в кавалерийских частях. А в августе 1945 года Монгольская армия влилась в состав Квантунской армии СССР и участвовала в разгроме Японии. Каждый десятый солдат Квантунской армии был монголом!



Монгольские ветераны войны

К сожалению, помощь Монголии и только монгольского народа Советскому Союзу сегодня сильно недооценивается. Мы много знаем о поставках по ленд-лизу, но забываем о поддержке нашего восточного соседа. А ведь «неприхотливая монгольская лошадь дошла до Берлина рядом с советским танком» - писал в воспоминаниях генерал Плиев. Спасибо, братья-монголы!

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