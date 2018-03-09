|Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за поддержку украинских реформ
|09.03.2018 17:41
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Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте выразил слова поддержки председателю Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера за решительный шаг поддержки, который является признанием прогресса в реформах.
"Искренне благодарен президенту Жан-Клоду Юнкеру и всем членам Еврокомиссии за решительный шаг поддержки, который является признанием нашего прогресса в реформах, и сигналом неизменной солидарности ЕС с Украиной", - отметил глава украинского государства.
Как сообщал svodka.net, Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 миллиарда евро, что поможет поддержать экономическую стабилизацию и структурные реформы.
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