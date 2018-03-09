Полиция не получала никаких заявлений об избиении внефракционного народного депутата Юрия Левченко, передает со ссылкой на .

Правоохранители сообщили, что случай произошел во время демонтажа незаконных гаражей на улице Половецкой в ​​Шевченковском районе, сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

"Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла драка, которую пресекли правоохранители", - говорится в сообщении.

После инцидента депутаты уехали с места происшествия, с заявлением в полицию они не обращались, от врачей информация не поступала.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашивают свидетелей. Изъяли бутылку с зажигательной смесью.

В столице на улице Половецкой, на Татарке, избили народного депутата Юрия Левченко. Нардеп вместе с общиной на улице Половецкой защищали имущество местных жителей и пытались не допустить незаконную застройку.

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