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Количество запросов в Google слова "биткоины" по Украине снизилась в пять раз
09.03.2018 17:41
Количество запросов в Google слова "биткоины" по Украине снизилась в пять раз
Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов вдвое меньше, чем в декабре
Количество поисковых запросов в Google по слову "биткоины" в марте 2018 года, по сравнению с декабрем 2017, упала в пять раз.
Количество запросов в Google слова "биткоины" по Украине снизилась в пять раз

Об этом свидетельствуют данные Google Trends, пишет AIN.ua .

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С запросами по слову "криптовалюта" ситуация примерно аналогичная. Также украинцы стали меньше искать информацию о курсах криптовалюта в Google.

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Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов вдвое меньше, чем в декабре.

Скриншот

Сегодня в поисковых топах по Украине "Паралимпийские игры" и "8 марта".

Напомним, согласно  анализу данных сервиса Google Trends,  в течение 2017 года и с начала 2018 новостной контент, который касался экономических вопросов, собирал 60% читательской аудитории в Украине , а новости политики интересовали лишь 20% читательской аудитории.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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