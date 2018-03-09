|Количество запросов в Google слова "биткоины" по Украине снизилась в пять раз
|09.03.2018 17:41
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Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов вдвое меньше, чем в декабреКоличество поисковых запросов в Google по слову "биткоины" в марте 2018 года, по сравнению с декабрем 2017, упала в пять раз.
Об этом свидетельствуют данные Google Trends, пишет AIN.ua .
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С запросами по слову "криптовалюта" ситуация примерно аналогичная. Также украинцы стали меньше искать информацию о курсах криптовалюта в Google.
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Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов вдвое меньше, чем в декабре.
Скриншот
Сегодня в поисковых топах по Украине "Паралимпийские игры" и "8 марта".
Напомним, согласно анализу данных сервиса Google Trends, в течение 2017 года и с начала 2018 новостной контент, который касался экономических вопросов, собирал 60% читательской аудитории в Украине , а новости политики интересовали лишь 20% читательской аудитории.
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