Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов вдвое меньше, чем в декабре

Об этом свидетельствуют данные Google Trends, пишет AIN.ua .

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С запросами по слову "криптовалюта" ситуация примерно аналогичная. Также украинцы стали меньше искать информацию о курсах криптовалюта в Google.

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Интерес к технологии "блокчейн" пока сохраняется, однако запросов вдвое меньше, чем в декабре.

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Сегодня в поисковых топах по Украине "Паралимпийские игры" и "8 марта".