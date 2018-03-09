Я не знаю ни одного человека, который верил бы, что Борис Березовский покончил с собой в доме своей бывшей жены в 2013 году. Я и сам в это не верю. Борис Абрамович, с которым я был знаком мимолетно, совершил в своей жизни массу недостойных поступков и, вероятно, преступлений. При этом (что многим, но не мне, покажется парадоксальным) он был верующим человеком и точно знал: самоубийство — смертный грех и прямой путь в ад.

Новое «дело Березовского»?

Березовский — один из четырнадцати россиян, чьи смерти до сих пор кажутся многим в Великобритании подозрительными. Возможно, его дело будет заново открыто, если правительство Ее Величества внимет призыву главы парламентского комитета по внутренним делам Иветт Купер, — пишет Константин Эггерт для . — Она призвала кабинет расследовать эти четырнадцать смертей заново. Пятнадцатым и шестнадцатым могли стать экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Их нашли в полусознательном состоянии на скамейке в центре города Солсбери на юго-востоке Англии.

Скрипаль, осужденный в 2006 году в России за государственную измену и обмененный спустя четыре года на Анну Чапман и других российских агентов, жил там последние восемь лет. Сегодня он и его дочь Юлия находятся в критическом состоянии в больнице. А кабинет министров собрался на специальное заседание. На нем представители спецслужб и полиции рассказали министрам о том, что известно сегодня об инциденте. Расследование ведет антитеррористический отдел Скотланд Ярда.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон уже заявил в Палате общин: если будет доказан «российский след» в деле Скрипаля, то Лондон примет ответные меры — включая возможный бойкот первенства мира по футболу. Правда, осталось неясным, затронет ли гипотетический бойкот сборную Англии (единственную британскую команду, вышедшую в финальную стадию ЧМ-2018) или сведется к отказу британских официальных представителей приехать в Россию на церемонию открытия чемпионата. Подозрение сразу упало на Россию — ведь об убийстве Александра Литвиненко в Великобритании никто не забыл.

Джереми Корбин, банкиры и олигархи

Скандал обещает быть громким и серьезно ударить по традиционным российским каналам влияния в Великобритании. Это, прежде только, те, кто обслуживает интересы российских олигархов и их семей — банкиры, риэлторские фирмы премиум-класса, юридические конторы. К потенциальным «агентам влияния» относят лоббистов энергетических компаний, работающих в России; некоторых журналистов, в основном (хотя не исключительно) левой направленности; плюс ряд депутатов парламента, как правило, евроскептиков и изоляционистов. Правда, в отличие от континентальной Европы, здесь в первом ряду не правые, а лейбористская партия. В 2015 году ее руководство взяли под контроль ультралевые. Партийный руководитель Джереми Корбин — давний друг покойных СССР, Уго Чавеса и Фиделя Кастро. Он сильно не любит НАТО и США.

И Литвиненко, и Березовский погибли до нынешней холодной войны-2 между Кремлем и Западом. История со Скрипалем случилась в ее разгар. Это придает происшедшему особый смысл. В Лондоне, особенно в спецслужбах, у многих давно чешутся руки отомстить не только Кремлю, но и собственному истеблишменту за очевидное нежелание расследовать гибель противников Кремля на британской территории.

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Опасения ударить по бизнесу BP и Royal Dutch Shell в России, плюс боязнь новых спецопераций Москвы заставляло сначала кабинет лейбориста Гордона Брауна, а затем премьера-консерватора Дэвида Камерона гасить любые скандалы, имеющие «российский след». Это несколько изменилось после начала российско-украинской войны. История Сергея Скрипаля дает сторонникам жесткой линии в Лондоне шанс. Тем более, что нынешний кабинет Терезы Мэй и так обвиняют в мягкотелости на переговорах в Брюсселе о выходе страны из Европейского Союза.

Лишение британского подданства? Не проблема

Помимо публичных акций вроде бойкота футбольного первенства мира могут последовать стандартные: а) высылка части российских дипломатов (не раз случалось и раньше); б) уголовные дела в отношении связанных с Кремлем олигархов, имеющих активы в Великобритании; в) лишение подданства россиян и членов их семей, получивших его в результате натурализации. Эта последняя мера, как ни парадоксально, самая простая для исполнения.

Министр внутренних дел королевства имеет право лишить любого натурализованного иностранца британского подданства в случае, если оно получено в результате мошенничества или … если этот акт будет помогать «общественному благу». Термин «общественное благо» можно толковать как угодно, и министр не должен объяснять, как и почему.

Более того, паспорт можно отобрать, даже если лишаемый в результате останется вовсе без гражданства. Дело в том, что юридически британское подданство — дар монарха, которым от имени королевы Елизаветы Второй распоряжается глава МВД. Число выходцев из России, ставших в последние 15-20 лет обладателями «Льва и единорога», как часто по традиции именуют британский паспорт, составляет десятки тысяч. Некоторые (разумеется, немногие) из них сейчас должны нервничать.

Есть у этой истории и еще один аспект. Как написал в The Guardian прежний московский корреспондент газеты Люк Хардинг, во время, да и после холодной войны у враждующих спецслужб действовало неписаное правило: страны, которые помиловали и обменяли чужих шпионов на своих, бывших противников больше не трогают и не угрожают им. Это позволяет поддерживать доверие между правительствами в случае, если потребуется новый обмен разоблаченной агентуры.

Если в Лондоне сочтут, что российские спецслужбы нарушили эту негласную договоренность, то в дополнение к новым расследованиям тайн последних лет, включая смерть Березовского, нас ждет полномасштабная шпионская война между Россией и Соединенным Королевством.

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