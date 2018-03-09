9 марта президент США Дональд Трамп подписал приказ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий. Размер тарифов составит 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий.

Россия может обратиться в суд ВТО из-за введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на сталь и алюминий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Сергей Жигарев, сообщает радиостанция «Говорит Москва». При этом Россия окажется не единственной страной, которая будет инициировать разбирательство, информирует svodka.net.

«Поставщики должны будут обратиться в правительство, а правительство должно будет инициировать эту ситуацию. Вы помните, как несколько месяцев назад говорили о свинине, что по свинине на нас подали в суд, — так же и мы можем подать на Америку по стали», — сказал депутат.

Жигарев добавил, что введенные Трампом меры были закономерны, учитывая предвыборную риторику президента США. Российские производители при этом могут потерпеть убыток.

9 марта президент США Дональд Трамп подписал приказ о введении импортных пошлин на сталь и алюминий. Размер тарифов составит 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий. Ограничения введены для всех иностранных государств кроме партнеров США по ассоциации NAFTA (Канады и Мексики). Трамп заявил, что введение пошлин является защитой национальных интересов.

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7 марта еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что Евросоюз может установить ответные тарифы на американскую продукцию в течение двух месяцев. В список товаров, против которых могут быть введены пошлины, попали сталь, бурбон, арахисовое масло и апельсиновый сок.

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