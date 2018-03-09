СБУ обнародовала переговоры Рубана после ввоза с оккупированной территории первой партии оружия. Аудио
09.03.2018 17:47
Служба безопасности Украины опубликовала на канале в YouTube
аудиозапись переговоров главы "Офицерского корпуса" Владимира
Рубана после ввоза с оккупированного Донбасса на подконтрольную
Украине территорию первой партии оружия. Он перечисляет, сколько
пулеметов, мин, гранат и другого оружия привез. Имя собеседника не
указано, его голос изменен. | По данным СБУ, в ноябре 2017
года Рубан ввез с оккупированного Донбасса крупную партию средств
поражения Фото: Serhii Stetsenko / Facebook 8 марта из публикаций в
СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского
корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области.
Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По
словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было
случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены
Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное
обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде,
что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил.
По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему
офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал
его на 60 дней без права выхода под залог.Глава СБУ Василий
Грицак рассказал сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже
перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств
поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он.По
словам Грицака, Рубан координировал свои действия с
лидерами "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым
(позывной Ташкент).видео Аудио:
Служба безпеки України / YouTube