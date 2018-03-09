|Украинскую продукцию попытаются вывести из-под действия новых спецпошлин США
|09.03.2018 17:49
|
Минэкономразвития ведет разговор с правительством СШАКабинет Министров Украины и Министерство экономического развития и торговли Украины принимают все меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия американских спецпошлины на изделия из стали и алюминия.
"Верим, что украинская продукция, для которой рынок США является традиционным, не является угрозой нацбезопасности США", - написалазаместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Никольская.
По ее словам, по этому вопросу Минэкономразвития Украины находится в постоянном диалоге с правительством США.
" Мы находимся в постоянном диалоге с правительством США и работаем с украинскими производителями по этому вопросу. Поэтому больше информации в понедельник" , - отметила она.
Напомним, Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25 процентов пошлины на ввоз стали и 10 процентов - на ввоз алюминия.
Как известно, 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерениях ввести пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно, руководствуясь соображениями национальной безопасности.
В Еврокомиссии выразили надежду , что власть США все же примет во внимание, что ЕС является ключевым партнером Соединенных Штатов в сфере безопасности, и не будет вводить пошлины на сталь и алюминий с ЕС.
Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки несут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.
Также в ответ на такое решение ЕС анонсировал введение пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски. Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу предупредил, что это решение США может спровоцировать глобальную торговую войну.