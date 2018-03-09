Минэкономразвития ведет разговор с правительством США

"Верим, что украинская продукция, для которой рынок США является традиционным, не является угрозой нацбезопасности США", - написала заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Никольская.

По ее словам, по этому вопросу Минэкономразвития Украины находится в постоянном диалоге с правительством США.

" Мы находимся в постоянном диалоге с правительством США и работаем с украинскими производителями по этому вопросу. Поэтому больше информации в понедельник" , - отметила она.

Напомним, Дональд Трамп 8 марта подписал распоряжение о введении 25 процентов пошлины на ввоз стали и 10 процентов - на ввоз алюминия.

Как известно, 1 марта президент США Дональд Трамп заявил о намерениях ввести пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% соответственно, руководствуясь соображениями национальной безопасности.

В Еврокомиссии выразили надежду , что власть США все же примет во внимание, что ЕС является ключевым партнером Соединенных Штатов в сфере безопасности, и не будет вводить пошлины на сталь и алюминий с ЕС.

Ранее эксперты заявляли, что новые меры могут привести к торговой войне ряда стран против США. Убытки несут производители Китая, Европейского Союза, Турции, Южной Кореи и Японии.