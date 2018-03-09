В Запорожский ожоговый центр поступили трое шахтеров, пострадавших в результате пожара на шахте ЗЖРК

В Запорожский ожоговый центр поступили трое из шести шахтеров, пострадавших в результате пожара, возникшего 8 марта на шахте Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК) в Васильевском районе Запорожской области.

Как рассказала корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" заведующая ожогового центра 5-й городской больницы Елена Пономаренко, в пятницу в Запорожье из Днепрорудненской районной больницы продолжают поступать шахтеры, пострадавшие в четверг во время пожара на шахте ЗЖРК.

По ее словам, в пятницу в ожоговое отделение 5-й городской больницы поступили еще два шахтера из Днепрорудного, которые получили ожоги, таким образом, в этом лечебном учреждении находятся уже три из шести горняков, пострадавших на пожаре в шахте.

"Очень тяжелое состояние у 21-летнего парня, который поступил к нам еще вчера - у него обожжено 35 процентов тела, особенно руки и лицо. Но самые тяжелые ожоги дыхательных органов. Он больше всех, в отличие от других пострадавших, длительнее всех находился в этой шахте лифта, порядка 30 минут. То есть экспозиция действия термического фактора на дыхательные пути была дольше всех. То есть, тяжесть состояния обусловлена ожогами дыхательных путей",- рассказала Е.Пономаренко.

Медики воздерживаются от прогнозов, отмечая, что делают все возможное, чтобы спасти молодого человека. Также отметили, что медикаменты ему покупают родственники.

Состояние еще двух шахтеров, госпитализированных в ожоговое отделение 5-й горбольницы Запорожья, не вызывает опасения врачей.

На данный момент, руководство ЗЖРК ограничилось короткой информацией о пожаре на шахте, размещенной в пятницу на сайте предприятия.

В ней отмечается, что на шахте произошло задымление, в результате чего пострадали шесть работников предприятия, которые находились близко к очагу возгорания, и получили ожоги I и II степени тяжести.

Также сообщается, что происшествие не привело к сбоям в работе предприятия, а на комбинате создана комиссия для выяснения обстоятельств и причин случившегося.

Как сообщалось, 8 марта на шахте Запорожского железорудного комбината, находящейся в районе села Малая Белозерка (Запорожская область), произошло возгорание, во время которого 80 шахтеров находились на глубине 640 метров. В результате пожара пострадали шестеро горняков, у одного из них состояние тяжелое.

На помощь шахтерам прибыли бригады аварийно-спасательной службы по чрезвычайным ситуациям в труднодоступных местах, которым удалось эвакуировать из -под земли всех людей.

Шестеро горняков госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.