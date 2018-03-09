|Брежнева снялась в бюстгальтере для российского издания Cosmo Beauty
|09.03.2018 17:55
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50 оттенков меня * Оттенок #Мадонна из @cosmobeauty * russia * Photo @tuponogovavolkova Muah @katarinak В новом номере остальные оттенки *Публикация от Vera Brezhneva * (@ververa) Мар 7, 2018 в 8:58 PST
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепродзержинске. Была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах.В сентябре 2017 года Брежнева стала ведущей шоу "Успех" на российском канале СТС.
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