|В оккупированном Донецке прогремел взрыв: есть жертвы
|09.03.2018 17:59
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В пятницу, 9 марта, во временно оккупированном Донецке возле кафе СССР в Кировском районе прогремел взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.
В Telegram-канале Терриконовая долина отмечается, что по неподтвержденным данным, в результате взрыва микроавтобуса Mercedes Vito погибли два человека, еще четыре человека пострадали, передает издание Новое Время.
Жители Донецка в социальных сетях сообщили, что в момент взрыва рядом находился рейсовый автобус № 61. Они сообщают о взрыве гранаты.
Точной информации об обстоятельствах взрыва и пострадавших пока нет.
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