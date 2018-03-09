В пятницу, 9 марта, во временно оккупированном Донецке возле кафе СССР в Кировском районе прогремел взрыв, сообщили местные жители в соцсетях.

В Telegram-канале Терриконовая долина отмечается, что по неподтвержденным данным, в результате взрыва микроавтобуса Mercedes Vito погибли два человека, еще четыре человека пострадали, передает издание Новое Время.

Жители Донецка в социальных сетях сообщили, что в момент взрыва рядом находился рейсовый автобус № 61. Они сообщают о взрыве гранаты.

Точной информации об обстоятельствах взрыва и пострадавших пока нет.

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