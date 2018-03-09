Представители управления Службы безопасности в Донецкой области заявили, что глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого задержали в четверг, 8 марта, находится в следственном изоляторе Мариуполя. Об этом сообщает Громадське радио.

"Информации о месте избрания Владимира Рубленую пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполь", - сказал представитель пресс-службы Главного управления СБУ в Донецкой области Александр Чорнокожа.

Пока детали задержания Рубана не сообщаются. Однако представитель СБУ Елена Гитлянская добавила, что "официальные комментарии будут на брифинге председателя СБУ".

Предварительно, брифинг состоится в 15:00.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан на контрольном пункте въезда-выезда Майорск.

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