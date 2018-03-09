|СБУ сообщила о местонахождении Рубана
|09.03.2018 18:02
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Представители управления Службы безопасности в Донецкой области заявили, что глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого задержали в четверг, 8 марта, находится в следственном изоляторе Мариуполя. Об этом сообщает Громадське радио.
"Информации о месте избрания Владимира Рубленую пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполь", - сказал представитель пресс-службы Главного управления СБУ в Донецкой области Александр Чорнокожа.
Пока детали задержания Рубана не сообщаются. Однако представитель СБУ Елена Гитлянская добавила, что "официальные комментарии будут на брифинге председателя СБУ".
Предварительно, брифинг состоится в 15:00.
Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан на контрольном пункте въезда-выезда Майорск.
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