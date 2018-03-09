До объявления подозрений Служба безопасности Украины не будет предоставлять доказательства и называть имена других фигурантов уголовного производства в отношении подозреваемого в подготовке терактов главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. 8 марта стало известно о задержании Рубана в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области Фото: Служба безпеки України / Facebook Он подчеркнул, что доказательства будут предоставлены после объявления подозрений."Поверьте, у нас есть еще много доказательств, которые нами будут поданы тогда, когда мы будем объявлять подозрения очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать доказательства", – подчеркнул Грицак.Никаких имен он не назвал.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел отношение к нелегальной перевозке крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде, что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил. По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал главу "Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Грицак рассказал сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все оружие находится под контролем СБУ, добавил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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