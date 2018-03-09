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Грицак заявил, что в деле Рубана будут другие фигуранты
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09.03.2018 18:03
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До объявления подозрений Служба безопасности Украины не будет
предоставлять доказательства и называть имена других фигурантов
уголовного производства в отношении подозреваемого в подготовке
терактов главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, заявил глава
Службы безопасности Украины Василий Грицак. 8 марта стало известно
о задержании Рубана в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой
области Фото: Служба безпеки України / Facebook Он
подчеркнул, что доказательства будут предоставлены после объявления
подозрений."Поверьте, у нас есть еще много доказательств, которые
нами будут поданы тогда, когда мы будем объявлять подозрения
очередным фигурантам. До этого я не могу обнародовать
доказательства", – подчеркнул Грицак.Никаких имен он не
назвал.8 марта из публикаций в СМИ и соцсетях стало известно
о задержании главы "Офицерского корпуса" в контрольном
пункте "Майорское" в Донецкой области. Предположительно, Рубан имел
отношение к нелегальной перевозке крупной партии
оружия на подконтрольную Киеву территорию.По словам
генпрокурора Юрия Луценко, задержание Рубана не было
случайным.Сотрудники СБУ обыскали квартиру жены
Рубана.Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 263 (незаконное
обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к
преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного
кодекса.По данным СБУ, Рубан планировал обстрел из минометов и
гранатометов зданий Верховной Рады и Администрации Президента, а
также вооруженные нападения на жилье президента Петра Порошенко,
главы МВД Арсена Авакова, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и
секретаря СНБО Александра Турчинова.Рубан заявил в суде,
что не знал о наличии оружия в мебели, которую он перевозил.
По словам подозреваемого, автомобиль "принадлежит старшему
офицеру Кедру".Шевченковский райсуд Киева арестовал главу
"Офицерского корпуса" на 60 дней без права выхода под залог.Грицак
рассказал сегодня, что в ноябре 2017 года Рубан уже перевез с
оккупированного Донбасса крупную партию средств поражения. Все
оружие находится под контролем СБУ, добавил он.
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