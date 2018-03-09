|Появилась запись разговора Рубана о поставках оружия из «ДНР» в Украину (аудио)
|09.03.2018 18:05
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Служба безопасности Украины в пятницу, 9 марта, опубликовала аудиозапись разговора задержанного накануне в зоне АТО руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана о поставках оружия.
Запись опубликована на канале СБУ в YouTube, пишет издание Апостроф.
Во время беседы Рубан перечисляет виды и количество оружия, которое должно находиться в микроавтобусе. Также он говорит о том, что ему не дали пистолеты.
Напомним, 9 марта суд арестовал Рубана без права внесения залога. По словам адвокатов, ему грозит пожизненный срок.
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