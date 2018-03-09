Бывший руководитель штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в очередной раз заявил о своей невиновности после того, как ему предъявили обвинения в федеральном суде в Александрии в штате Вирджиния. Об этом сообщает CNN.

Судебное заседание назначено на 10 июля, прокуроры намерены вызвать в суд от 20 до 25 свидетелей. Также они добавили, что их аргументы могут заслушивать до двух недель. Данное разбирательство станет первым из двух слушаний в этом году.

Суд против Манафорта в расследовании предполагаемого вмешательства Российской Федерации в президентские выборы в США в 2016 году назначен на 17 сентября. Он должен состоятся в Вашингтоне в округе Колумбия.

Известно, что Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и незаконной лоббистской деятельности, которую он осуществлял для украинских политиков, а также в заговорах по отмыванию денег.

Как сообщал svodka.net ранее, бывший президент Украины Виктор Янукович в Москве дал пресс-конференцию, на которой между прочего заявил о том, что со скандальным политтехнологом Полом Манафортом работала власть президента , которую в то время возглавлял ныне народный депутат Украины и один из лидеров фракции "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин.

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