В Кировском районе оккупированного Донецка в результате взрыва
гранаты погибли мужчина и женщина. По словам очевидцев, на проезжей
части взорвался внедорожник. В результате взрыва в Донецке погибли
мужчина и женщина Фото: radiosvoboda.org Взрыв произошел в
Кировском районе Донецка сегодня днем.Источник агентства в местных
органах власти сообщил, что шесть человек получили ранения. По
предварительным данным, взорвалась граната.Еще одно подконтрольное
боевикам издание Dnr Life сообщило, что в результате взрыва
погибли мужчина и женщина.В сообществе "Это Текстильщик, детка!
[Кировский район] Донецк" в социальной сети "Вконтакте" дончане
написали, что на дороге взорвался внедорожник. Кроме того, очевидцы
якобы видели мужчину с гранатой.
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