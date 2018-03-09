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В Донецке в результате взрыва погибли два человека
09.03.2018 18:11
В Кировском районе оккупированного Донецка в результате взрыва гранаты погибли мужчина и женщина. По словам очевидцев, на проезжей части взорвался внедорожник. В результате взрыва в Донецке погибли мужчина и женщина Фото: radiosvoboda.org Взрыв произошел в Кировском районе Донецка сегодня днем.Источник агентства в местных органах власти сообщил, что шесть человек получили ранения. По предварительным данным, взорвалась граната.Еще одно подконтрольное боевикам издание Dnr Life сообщило, что в результате взрыва погибли мужчина и женщина.В сообществе "Это Текстильщик, детка! [Кировский район] Донецк" в социальной сети "Вконтакте" дончане написали, что на дороге взорвался внедорожник. Кроме того, очевидцы якобы видели мужчину с гранатой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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