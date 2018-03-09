Родственницу террориста признали виновной в "предоставлении материально-технической поддержки и помощи в осуществлении преступных деяний"

Об этом сообщил представитель суда Абдул-Саттар Байракдар, пишет Fox News . При этом, имя сестры аль-Багдади не было названо.

Родственницу террориста признали виновной в "предоставлении материально-технической поддержки и помощи в осуществлении преступных деяний". Также она признана виновной в "распределении денег" между боевиков ИГИЛ в Мосуле.

Также отмечается, что ранее к смертной казни был приговорен муж женщины как один из руководителей ИГИЛ.

Напомним, 11 июля 2017 года боевики террористической организации "Исламское государство" заявили о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади .