|Сестру аль-Багдади, подозреваемого в причастности к деятельности ИГИЛ, казнят, - СМИ
|09.03.2018 18:13
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Родственницу террориста признали виновной в "предоставлении материально-технической поддержки и помощи в осуществлении преступных деяний"Багдадский суд вынес смертный приговор сестре лидера террористического "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
Фото: AFP
Об этом сообщил представитель суда Абдул-Саттар Байракдар, пишет Fox News. При этом, имя сестры аль-Багдади не было названо.
Родственницу террориста признали виновной в "предоставлении материально-технической поддержки и помощи в осуществлении преступных деяний". Также она признана виновной в "распределении денег" между боевиков ИГИЛ в Мосуле.
Также отмечается, что ранее к смертной казни был приговорен муж женщины как один из руководителей ИГИЛ.
Напомним, 11 июля 2017 года боевики террористической организации "Исламское государство" заявили о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.
Однако по информации представителя иракских властей, атаман "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади еще жив и скрывается в Сирии.
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