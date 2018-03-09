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Сестру аль-Багдади, подозреваемого в причастности к деятельности ИГИЛ, казнят, - СМИ
09.03.2018 18:13
Сестру аль-Багдади, подозреваемого в причастности к деятельности ИГИЛ, казнят, - СМИ
Родственницу террориста признали виновной в "предоставлении материально-технической поддержки и помощи в осуществлении преступных деяний"
Багдадский суд вынес смертный приговор сестре лидера террористического "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
Сестру аль-Багдади, подозреваемого в причастности к деятельности ИГИЛ, казнят, - СМИ Фото: AFP

Об этом сообщил представитель суда Абдул-Саттар Байракдар, пишет Fox NewsПри этом, имя сестры аль-Багдади не было названо.

Родственницу террориста признали виновной в "предоставлении материально-технической поддержки и помощи в осуществлении преступных деяний". Также она признана виновной в "распределении денег" между боевиков ИГИЛ в Мосуле.

Также отмечается, что ранее к смертной казни был приговорен муж женщины как один из руководителей ИГИЛ.

Напомним, 11 июля 2017 года боевики террористической организации "Исламское государство" заявили о гибели своего главаря Абу Бакра аль-Багдади.

Однако по информации представителя иракских властей, атаман "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади еще жив и скрывается в Сирии.

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