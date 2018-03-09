В пятницу, 9 марта, Служба Безопасности Украины обнародовала запись оперативной съемки с попыткой Владимира Рубана переправить через линию разграничения на оккупированном Донбассе партию оружия.

Стоит отметить, что на видеоролике запечатлено, как оружие грузят в автомобиль. Также в кадре появляются объекты, которые позволяют понять, по каким именно территориям следовал транспорт (в частности, стела с надписью "Горловка", - ред.). Помимо этого в запись попали кадры задержания Владимира Рубана сотрудниками СБУ.

Как сообщал svodka.net, руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан на контрольном пункте въезда-выезда Майорск с арсеналом оружия. Однако во время суда он отрицал все обвинения, в частности то, что готовил покушение на Петра Порошенко.

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