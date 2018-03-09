На данный момент по информации правоохранительных органов стало известно, что голову убитой Анны Ергиевой нашли. Преступник выбросил её в катакомбы в Лиманском районе.

Кроме того, было найдено орудие преступления, пишет со ссылкой на .

Версия о том, что убийца сначала перерезал жертве горло, а затем обезглавил не подтвердилась. Как выяснилось, преступник застрелил девушку и лишь затем отрезал ей голову.

Ранее сообщалось, что 7-го марта, по ходатайству Одесской прокуратуры №2 под стражу был взят подозреваемый в обезглавливании молодой женщины.

Мужчине, во время задержания, было сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое и нанесении телесных повреждений полицейскому (п.6 ч.2 ст.115, ч.4 ст.187, ч.2 ст.345 УК Украины).

За совершенные преступления мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

По словам советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, подозреваемый в убийстве не указал, где спрятал голову и отказывается сотрудничать со следствием.

Напомним, жестокое убийство произошло в конце февраля. Позже был задержан 25-летний подозреваемый. Он учился с убитой в одной школе. Мотивом для убийства, кроме корыстного, стала неразделённая любовь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира