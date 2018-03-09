Барак Обама, 44-й президент США, ведет переговоры с американской развлекательной компанией Netflix о запуске собственного шоу, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным издания, Обама ведет переговоры с компанией вместе со своей женой Мишель.

Известно, что Netflix готова заплатить Обаме и его жене за эксклюзивное шоу, которое будет доступно только на стриминговом сервисе компании (в данный момент он насчитывает около 118 млн подписчиков по всему миру).

Количество эпизодов и формат шоу пока не определены.

Известно, что Обама не собирается использовать свое шоу как инструмент для критики политического курса действующего президента США Дональда Трампа.

В издании отметили, что экс-президент хотел бы посвятить свое шоу "вдохновляющим историям".

Как сообщал svodka.net ранее, бывшая первая леди Мишель Обама дала свое первое интервью после инаугурации Дональда Трампа.

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