|Барак Обама намерен запустить свое шоу на Netflix
|09.03.2018 18:23
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Барак Обама, 44-й президент США, ведет переговоры с американской развлекательной компанией Netflix о запуске собственного шоу, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.
Согласно данным издания, Обама ведет переговоры с компанией вместе со своей женой Мишель.
Известно, что Netflix готова заплатить Обаме и его жене за эксклюзивное шоу, которое будет доступно только на стриминговом сервисе компании (в данный момент он насчитывает около 118 млн подписчиков по всему миру).
Количество эпизодов и формат шоу пока не определены.
Известно, что Обама не собирается использовать свое шоу как инструмент для критики политического курса действующего президента США Дональда Трампа.
В издании отметили, что экс-президент хотел бы посвятить свое шоу "вдохновляющим историям".
Как сообщал svodka.net ранее, бывшая первая леди Мишель Обама дала свое первое интервью после инаугурации Дональда Трампа.
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