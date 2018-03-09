Во Львове 37-летняя женщина совершила самоубийство и выпрыгнула из окна квартиры на 8 этаже, упав на припаркованный автомобиль, передает со ссылкой на .

"Инцидент произошел сегодня, 9 марта, в 7.30 на ул. Врубеля, 15. Женщина упала на припаркованный возле дома автомобиль-такси. Оставила предсмертную записку, следовательно, по предварительной версии, это было самоубийство. на момент, когда потерпевшая выпала из окна, в квартире находились ее родные", - сообщили в полиции.

На заводе Fujikura в селе Подрясное Яворивского района Львовской области молодая женщина перерезала себе горло. На месте трагедии работала полиция и скорая медицинская помощь.

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