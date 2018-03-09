Google выпустила тестовую сборку операционной системы Android P.

Новая версия системы пока доступна только для устройств Pixel.

Об этом сообщается в блоге для разработчиков. Планировалось, что новый Android представят 14 марта. Новая версия системы пока доступна только для устройств Pixel (собственный бренд Google). , информирует svodka.net.

Как пишет Ars Technica, следующий Android не будут поддерживать смартфоны Nexus 5x и Nexus 6P, а также планшет Pixel C. The Verge перечисляет некоторые новшества следующей версии Android.

В частности, в системе доступна функция настройки отображения интерфейса, которая в том числе позволяет управлять пространством по сторонам от фронтального выреза. Это пригодится производителям смартфонов с «монобровью».

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Первым гаджетом с «монобровью» стал iPhone X, в феврале Bloomberg сообщал, что Google планирует добавить в свою ОС поддержку выреза в верхней части дисплея.

Как отмечает The Verge, это не единственное сходство Android P с продуктами Apple. К примеру, уведомления о новых сообщениях похожи на iMessage. Для нового Android пока нет названия.

Как правило, Google дает имя операционной системы по наименованиям сладостей.

Последняя версия Android называется Oreo, предыдущая — Nougat.

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